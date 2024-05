Dillingen

vor 34 Min.

Dillinger Eichwaldbad öffnet: "Und wie ich mich darauf gefreut habe"

Diese Schwimmer rückten am Samstag gleich um 9 Uhr zum Saisonauftakt im Dillinger Eichwaldbad an. Bäder-Betriebsleiter Jochen Hihler freute sich ebenfalls über das traumhafte Wetter.

Plus Vor dem Start bildet sich eine kleine Menschentraube vor der Kasse im Dillinger Freibad. Das erwarten Gäste und Schwimmmeister Hihler von der neuen Saison.

Von Berthold

Eine kleine Menschentraube hat sich am Samstag kurz vor 9 Uhr vor dem Dillinger Eichwaldbad gebildet. Die Sonne scheint, und die Temperaturen bewegen sich aufwärts in Richtung 20 Grad. Traumhafte Bedingungen also für den Start in die Dillinger Freibadsaison. Elisabeth Uhrschmidt gehört zu einer fünfköpfigen Gruppe, die der Öffnung des Eichi entgegenfiebert. "Und wie ich mich darauf gefreut habe", sagt die Dillingerin.

"Wir kommen jetzt bis in den September jeden Tag hierher zum Schwimmen", versichert Uhlschmidt und erntet ein bestätigendes Nicken bei ihren Mitschwimmerinnen. Eine von ihnen erinnert sich an einen Morgen, an dem es gerade einmal vier Grad plus hatte. Aber auch dies habe die Schwimmgemeinschaft nicht von ihrem Tun abgehalten. Uhlschmidt ist vom Wetterglück überzeugt. "Wir bekommen 2024 eine tolle Badesaison", prophezeit die Dillingerin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen