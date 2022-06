Dillinger Parkhaus wegen Bauarbeiten gesperrt

Die restlichen Bauarbeiten am Parkhaus in der Dillinger Bahnhofstraße laufen.

Die Bauarbeiten am Dillinger Parkhaus in der Bahnhofstraße schreiten weiter voran, teilt das Kommunalunternehmen der Stadt mit. Voraussichtlich an diesem Donnerstag, 2. Juni, und Freitag, 3. Juni, erhalten die ebenerdigen Parkplätze im Außenbereich den Asphalt-Feinbelag und können daher in dieser Zeit von Autofahrern und Autofahrerinnen nicht genutzt werden.

Auch die Zufahrt zum Parkhaus ist gesperrt

Auch die Zufahrt zum Parkhaus selbst ist nach Angaben des Kommunalunternehmens während dieser zwei Tage nicht möglich. Die Kosten des neuen Parkhauses liegen bei etwa acht Millionen Euro. (pm, dz)

