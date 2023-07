Dillinger Psychologin veröffentlicht ihren ersten Fantasy-Roman

Plus Mit "Die Königin der Stäbe" gelingt Sabine Dunkel ein spannendes Teenager-Drama. Die Autorin über Misserfolge, Schreibtipps und scheinbar endlose Korrekturen.

Als Sabine Dunkel 2016 ihren Sohn zur Welt bringt, wird das auch die Geburtsstunde ihrer Leidenschaft zur Schriftstellerei. Die junge Mutter ist damals auf der Suche nach einem Zeitvertreib, dem sie während ihrer Elternzeit nachgehen kann. Sie fasst den Beschluss, sich als Hobby-Autorin zu versuchen. Während ihr Sohn schläft, sitzt sie von nun an auf der Couch und tippt in ihren Laptop.

Ihr erstes Buchprojekt gibt sie nach monatelanger Arbeit wieder auf. Der Roman habe zu viele Schwächen gehabt, wie sie heute sagt. Kein Verlag will ihn damals veröffentlichen. Doch Dunkel lässt sich nicht unterkriegen. Sie hat neue Ideen, schreibt weiter – und kommt im vergangenen Jahr tatsächlich bei einem kleinen Fantasy-Verlag unter. Nun ist das Erstlingswerk der Dillingerin unter dem Pseudonym Sabine Dunkel endlich erschienen. "Die Königin der Stäbe" ist ein spannender Fantasy-Roman für Jugendliche ab 14 Jahren.