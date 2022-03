Dillingen

Donauside Dillingen: Gesucht sind junge Bands aus der Region

Plus Am 16. Juli findet in Dillingen nach der zweijährigen Zwangspause das Festival statt. Die Veranstalter, federführend die Killerpilze, vergeben noch einen Auftritt an Bands aus der Region.

Von Simone Fritzmeier

Besonders die Künstlerbranche hat in den vergangenen zwei Corona-Jahren gelitten. Keine Konzerte, keine Auftritte. Ganz langsam und vorsichtig können Veranstaltungen wieder geplant werden. Und so steht nun auch fest, dass es 2022 wieder ein Donauside-Festival in Dillingen geben wird. Veranstalter sind der Kulturring Dillingen und die Killerpilze, federführend Bandchef Jo Halbig. Wann stand der Entschluss fest, dass Donauside gefeiert wird? Die Vorfreude ist groß, oder?

