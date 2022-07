Dillingen

vor 32 Min.

Ein fruchtiger Schlagabtausch im neuen Dillinger Rathaus

Das neue Dillinger Rathaus nach dem Brand, am Tag der Eröffnung der neuen Räume.

Plus Fünf Jahre nach der Brandkatastrophe ist das Dillinger Rathaus wieder aufgebaut. Viele Menschen haben es sich beim Tag der offenen Tür angeschaut. Auch einer aus Straubing.

Von Simone Fritzmeier

Dass an diesem bedeutenden Tag ausgerechnet auch zwei Obstsorten im Mittelpunkt stehen, hätte wohl keiner gedacht. So duftet es im Dillinger Rathaus an diesem Samstagnachmittag nicht nur nach neuem Holz und frischer Farbe, sondern ebenso nach Pflaume und Ananas. Auf dem Tisch im renovierten und hochmodernen Sitzungssaal im oberen Stock steht ein großer, runder Zwetschgendatschi, daneben ein Geschenkkorb, gefüllt mit der gelben, tropischen Frucht.

