Gesangverein, Veeh-Harfen und Dreigesang begeistern in St. Ulrich

Weihnachtslieder sind immer ein Garant für Weihnachtsstimmung. So ist es auch beim Konzert in Dillingen.

Jetzt kann es Weihnacht werden: Zu diesem Schluss könnten jedenfalls die Zuhörerinnen und Zuhörer des Konzertes gekommen sein, das der Dillinger Gesangverein kürzlich veranstaltete. Mächtig schallte das „Ave Maria“ von Lourdes durch die Pfarrkirche St. Ulrich, als der Verein alle Gäste zum Mitsingen einlud. Das traditionelle „vorweihnachtliche Singen und Musizieren“, zu dem die Vhs und der Gesangverein jedes Jahr einladen, war auch diesmal wieder für viele die richtige Einstimmung auf das Weihnachtsfest.

Ein abwechslungsreiches Programm führte von der alttestamentlichen Erwartung über die Verkündigung bis zur Anbetung der Weisen. Die musikalischen Stilrichtungen reichten von der rätoromanischen Hymne „La sera sper illag“ über „Engel Gottes künden“ von Franz Xaver Mozart, dem Sohn des großen Wolfgang Amadeus, bis zu schwungvollen Spirituals wie „Go, tell it on the mountains“ und „Give me that old time religion“.

Neues geistliches Liedgut wechselte sich ab mit innigen alpenländischen Volksweisen, die der „Lechschwäbische Dreigesang“ in gewohntem Wohlklang beisteuerte. Chorleiter Xaver Käser regte mit seinen schwäbischen Gedichten zum Schmunzeln und zum Nachdenken an. Eine heitere Note bekam der Abend mit seinem Gedicht „von oim, der mitm Advent überhaupt nix afanga ka“. Ein Lächeln auf die Lippen zauberte zudem das französischen Weihnachtslied, in dem die heiligen drei Könige erst Brotzeit machen, bevor sie das Christkind verehren.

Wohltuende instrumentale Ruhepunkte setzte die Veeh-Harfen-Gruppe von Regens Wagner unter Leitung von Schwester Doris Krieger mit traditionellen und zeitgenössischen Klängen. „Jetzt kann es Weihnacht werden“ heißt es in dem Celin-Dion-Hit „Les Cloches Du Humeau“, den der Chorleiter weihnachtlich übersetzt hatte und den der Chor nach langem herzlichen Schlussapplaus als Zugabe wiederholte. „Jetzt kann es Weihnacht werden“, sagten auch die vielen Gäste, die am Ende Käsers Gedichte in Buchform und CDs von früheren Konzerten des Gesangvereins mit nach Hause nehmen konnten. (AZ)