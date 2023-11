Dillingen

Start-Ups aus dem Kreis Dillingen? Die Suche nach jungen Gründern läuft

Plus Bei einem Workshop in Dillingen sollen Jugendliche lernen, unternehmerisch zu denken. Zwei Unternehmer stellen dabei ihre mutigen Ideen vor.

"Start-ups" - Die gibt es doch nur in Berlin, wo sich umtriebige BWLer in Co-Working-Spaces treffen und an einer neuen Trading-App tüfteln. Oder im Silicon Valley, sozusagen der Keimzelle des Startup-Mythos, wo sich Nerds in Garagen zusammentun und von heute auf morgen die gesamte Computer-Industrie umkrempeln. Das sind zumindest Orte, die man gemeinhin mit dem Wort Start-up in Verbindung bringt. Vom ländlichen Raum ist in diesem Zusammenhang eher selten die Rede.

Simon Scherer gründete in Unterglauheim erfolgreiches IT-Unternehmen

Eigentlich zu Unrecht. Denn auch abseits der großen Metropolen gibt es Gründerinnen und Gründer, die sich mit innovativen Geschäftsideen selbstständig machen. Im Landkreis Dillingen ist etwa der Unterglauheimer Simon Scherer ein gutes Beispiel. Er gründete 2012 in seinem Heimatort das IT-Unternehmen "Alamos". Die Firma entwickelt Software für Feuerwehren und Rettungsdienste und stellt passende Tablets und Lösungen für die Alarmierung per Handy bereit. Zwar hat das Unternehmen seinen Geschäftssitz mittlerweile in Augsburg. Dort beschäftigt Gründer Scherer schon 15 Mitarbeitende.

