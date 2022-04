Dillingen

19:21 Uhr

Ein Haus in der Dillinger Klosterstraße soll wieder ein Juwel werden

Plus Für die Sanierung des Hauses in der Klosterstraße 11 in Dillingen braucht es auch "Liebe zur Altstadt". Denn um die Rendite gehe es angesichts der hohen Kosten nicht, sagt der Projektbetreuer.

Von Berthold Veh

Seit etwa zwei Monaten ist die Dillinger Klosterstraße vom Basilikaplatz aus in westliche Richtung gesperrt. Der Grund: Dort hat die aufwendige Sanierung eines Hauses aus dem 17. Jahrhundert begonnen. Vor rund zwei Jahrzehnten noch war in der Klosterstraße 11 die Spenglerei-Werkstatt von Karl Zimmermann untergebracht. Zuletzt lag das Anwesen in der Dillinger Stadtmitte in einem Dornröschenschlaf. Doch das wird sich jetzt ändern, in zwei Jahren soll das Haus in neuem Glanz erstrahlen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

