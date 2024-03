Hinter der Baustelle: Neue Pläne für das Hochstiftmuseum Dillingen

Plus Nach Ende der Arbeiten am Stadt- und Hochstiftmuseum gibt es nicht nur ein neues Brandschutzsystem, sondern auch eine neue Abteilung und eine Sonderausstellung.

Hinter den Türen des Stadt- und Hochstiftmuseums, die seit Januar wegen Bauarbeiten geschlossen sind, geht es bisher gut voran. "Man sieht es von außen zwar nicht, aber die Arbeit steht nicht still", betont Joerg Roller. Der ehrenamtliche Kurator übernimmt die Betreuung der Arbeiten mit Unterstützung des Museumsarbeitskreises. Dieser trifft sich einmal im Monat. Denn trotz der Bauarbeiten geht es im Museum so gut wie möglich weiter. Gäste dürfen zwar nicht unbetreut durch das Gebäude laufen, aber kleine Führungen auf Anfrage finden noch statt, erzählt Roller. Aufgrund der Arbeiten muss er unter anderem Vitrinen versetzen. Dafür müssen die Exponate herausgenommen und sicher verwahrt werden.

"Vonseiten der Stadt sind wir sehr dankbar für die Geduld der Ehrenamtlichen", beteuert Jan Koenen. Der Pressesprecher der Stadt Dillingen ist ebenso eingebunden in die Arbeiten am Museum, denn das Gebäude gehört der Stadt. Dieses bestehe eigentlich sogar aus mindestens zwei sehr unterschiedlichen Gebäuden. Das neuere davon hat einen Bestand aus dem Jahr 2009 und entspreche somit noch den Anforderungen.