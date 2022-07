Dillingen

12:00 Uhr

Im Historischen Verein Dillingen endet eine Ära

Plus Der Vorsitzende des Historischen Vereins Dillingen tritt ab: Dieter M. Schinhammer erklärt, warum es sich lohnt, historische Aufsätze zu lesen.

Von Berthold Veh

An die Anfänge seiner Begeisterung für den Historischen Verein Dillingen kann sich Dieter M. Schinhammer noch genau erinnern. 1963 besuchte der Sailer-Gymnasiast einen Vortrag zum 75-jährigen Bestehen des Vereins. Ein ausgewiesener Experte für die bayerische Landesgeschichte hielt damals die Festrede über den Sinn der historischen Vereine. "Der Vortrag hat mich mitgerissen", sagt Schinhammer. Und so trat der Dillinger in den Historischen Verein seiner Heimatstadt ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen