Dillingen

vor 18 Min.

In Schretzheim wartet man auf Impflinge – ist das Impfzentrum noch notwendig?

Plus Es ist Sommer, und Corona scheint trotz hoher Inzidenzen fern. Das Impfzentrum in Dillingen mag da auf manche wirken wie ein entbehrliches Überbleibsel. Ein Besuch in der Leere.

Von Christina Brummer

Es ist ruhig geworden, nicht nur auf den Straßen, in den Zügen oder in den Geschäften im Kreis. Das Sommerloch hat sich aufgetan und vieles verschluckt, was sonst Alltag ist. Arbeitsstress, Stau - und Corona. Das Virus zirkuliert zwar weiter durch die Gesellschaft, doch es hat seinen Schrecken verloren, zumindest für viele, die zwar krank werden, aber nicht ins Krankenhaus müssen. Ruhig geworden ist es damit auch um eine andere Institution im Landkreis. Ein kleines rotes Schild weist an der Straßeneinmündung zwar darauf hin, dass hier ein Impfzentrum steht, doch so ganz klar wird das im Dillinger Stadtteil Schretzheim erst, als man die Fahnen des Betreibers am Parkplatz wehen sieht. Die Umgebung wirkt verlassen, neben den Glascontainern wuchert die Goldrute üppig aus den Asphaltritzen. Wie ist es, dort zu arbeiten, während viele die Pandemie für sich schon für beendet erklärt haben?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen