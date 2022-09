Dillingen

18:00 Uhr

Lehrer hatte Sex mit 17-jähriger Schülerin – und unterrichtet dennoch am Bona

Gegen einen Lehrer, der jetzt am St.-Bonaventura-Gymnasium in Dillingen unterrichtet, werden schwere Vorwürfe erhoben.

Plus Ein Lehrer schläft mit seiner Schülerin, dann wechselt er an das St.-Bonaventura-Gymnasium in Dillingen. So rechtfertigt das Schulwerk die Anstellung.

Von Jonathan Mayer

Nein, sagt die Frau am Telefon. Ihre Tochter wisse nicht, was der neue Lehrer an ihrer Schule getan habe. Zumindest nicht alles. Nur, dass "da was mit Snapchat war", einem sozialen Medium, in dem versendete Bilder nach wenigen Sekunden wieder gelöscht werden. Dass der Lehrer an seiner alten Schule Sex mit einer Minderjährigen hatte, wollte die Mutter ihrer Tochter nicht erzählen. Spekulationen seien für niemanden gut. Doch sie berichtet auch von einem Vertrauensbruch. Denn die Schule, das St.-Bonaventura-Gymnasium in Dillingen, habe die Eltern bislang nicht über die Vergangenheit des Lehrers aufgeklärt. Über einen Mann, der Sex mit mindestens einer Schülerin hatte. Ein Lehrer, gegen den strafrechtlich ermittelt wurde und der seinen Beamtenstatus abgegeben hat, um einem Disziplinarverfahren zu entgehen. Und für den der Geschlechtsverkehr mit der Schülerin wohl nur der Höhepunkt einer ganzen Reihe an Grenzüberschreitungen war.

