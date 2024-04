Miss Germany sagt in Dillingen, "was im Leben wirklich zählt"

Plus Kira Geiss spricht im Christlichen Zentrum über innere Werte und wahre Schönheit. Was sie beim Umgang mit den Sozialen Medien empfiehlt.

Sie ist eine ausdrucksstarke und selbstbewusste junge Frau: Kira Geis, die gekürte Miss Germany 2023. Sie spricht am Samstag beim Frauen- und Jugendtag im Christlichen Zentrum Dillingen zum Thema „Identität, Selbstwert und wahre Schönheit.“ Dabei überzeugt die 21-Jährige die zahlreichen Besucher sowohl mit ihrer inneren als auch ihrer äußeren Schönheit.

Beides waren wichtige Kriterien für ihre Wahl zur Miss Germany 2023. Diese jährliche Kür gibt es seit 1926. Traditionell wurde die schönste Frau gekürt. Das Konzept der Wahl zu Miss Germany habe sich allerdings seit 2019 grundlegend gewandelt, erklärt Geiss, die zum Glauben an Gott gefunden hat. Ausschlaggebenden Kriterien für die Auswahl unter vielen Bewerberinnen seien heute Werte und nicht mehr nur Maße. Es gehe darum, welche Mission die Preisträgerin vertritt.