"Olympia-Zeltdach in ganz Klein" bei der Dillinger Polizeiinspektion

Bei der Dillinger Polizeiinspektion wird im kommenden Jahr umgebaut. Für Fahrzeug-Unterstände gibt es eine interessante Konstruktion.

Im kommenden Jahr soll bei der Polizeiinspektion Dillingen ein Umbau beginnen. "Wir haben zu wenig Umkleideräume", informiert PI-Leiter Ralf Bührle auf Anfrage unserer Redaktion. Perspektivisch sei mit mehr Personal in Dillingen zu rechnen. Deshalb sollen nun die Garagen zu Umkleideräumen umgebaut werden. Und im Innenhof der Inspektion werden Fahrzeug-Unterstände für die Polizeiautos errichtet.

Ein umgedrehtes Olympia-Zeltdach?

Als die Pläne des Staatlichen Bauamts Krumbach am Montagabend im Dillinger Stadtrat vorgestellt wurden, gab es eine kleine Diskussion. Das Vorhaben sei baurechtlich in Ordnung und denkmalschutzrechtlich geprüft, hieß es. Die ehemalige Kaserne ist Teil des denkmalgeschützten Ensembles Altstadt Dillingen. Der Stadtrat habe hier nichts zu beschließen, der Vortrag diene lediglich der Information, erläuterte Oberbürgermeister Frank Kunz. Für die Polizei sei der Umbau "eine wichtige Geschichte". Die Konstruktion der Überdachung machten schließlich Stadträte zum Thema. Von einem "umgedrehten Olympia-Zeltdach" wie in München war die Rede.

Inspektionsleiter Bührle teilt mit, dass man sich die Überdachung der Parkplätze wie einen Regenschirm aus Kunststoff vorstellen müsse. Das Material sei lichtdurchlässig. Zum Vergleich mit dem Olympia-Zeltdach sagt Bührle: "Es ist vielleicht wie ein Olympia-Zeltdach in ganz Klein." Dieses Jahr sollen die Planungen abgeschlossen werden, Mitte des nächsten Jahres könnten die Bauarbeiten beginnen.

Ende 2023 könnte der Umbau abgeschlossen sein

Der PI-Chef rechnet mit einer Bauzeit von sechs Monaten. Ende 2023 könnte der Umbau abgeschlossen sein. Über die Kosten gab es noch keine konkreten Informationen. Die Investition, so Bührle, werde sich im sechsstelligen Euro-Bereich bewegen.