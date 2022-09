Dillingen

vor 18 Min.

Sie hat sich für ein bewusstes Leben zum Schutz der Erde entschieden

Plus Die Wahl-Dillingerin Andrea Titz verzichtet seit vielen Jahren auf ein Auto, isst kein Fleisch und keine industriell angefertigten Lebensmittel. Wie das funktioniert.

Von Simone Fritzmeier

Die Klimakrise ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Nie stand mehr auf dem Spiel, nie drängte die Zeit mehr. Ihre Folgen sind auf dem ganzen Planeten zu spüren: in der Antarktis, durch die Buschbrände in Australien oder auf den Gletschern der Alpen. Aber auch in unserer Heimat, dem Landkreis Dillingen. Immer dienstags berichten wir über verschiedene Facetten. Dieses Mal stellen wir eine Dillingerin vor, für die Nachhaltigkeit kein Vorsatz ist, sondern ihre Lebensweise.

