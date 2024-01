Dillingen

vor 17 Min.

Sozialer Wohnungsbau: Neues Mehrfamilienhaus in Dillingen ist fertig

Plus Dillinger Baugenossenschaft schließt Bau in der Bischof-Freundorfer-Straße ab. Und es ist bereits ein weiteres Projekt in Planung

Artikel anhören Shape

Seit über 100 Jahren besteht die Dillinger Baugenossenschaft. Schon in ihrem Satzungszweck ist die Leitlinie für eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung fest verankert. Diesem Ziel folgend entstanden im Laufe der Jahrzehnte über 440 Wohnungen. Diese wurden in der zurückliegenden Zeit – so wie etwa am Lustgarten – saniert und modernisiert. Gleichzeitig hat die Dillinger Baugenossenschaft auch neue Bauprojekte realisiert, so wie vor einigen Jahren an der Hildegardstraße in Hausen und nun auch an der Bischof-Freundorfer-Straße im Dillinger Westen.

Hier ist nach rund 17-monatiger Bauzeit ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt zwölf Wohnungen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus entstanden. Kurz vor Weihnachten konnten diese von den ersten Mietern bezogen werden. Bei einer Feierstunde wies Oberbürgermeister Frank Kunz als Aufsichtsratsvorsitzender der Baugenossenschaft auf die Bedeutung des sozialen Wohnungsbaus hin und dankte dem Vorstand für den Entschluss zur Errichtung des Gebäudes.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen