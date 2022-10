Dillingen

vor 17 Min.

Steiner zum Kreistags-Abschied: "Sehen Sie zu, dass Sie sich zusammenraufen"

Plus Der ehemalige Bürgermeister von Syrgenstein, Bernd Steiner, hat die Kreispolitik über Jahrzehnte mitgestaltet. Ihm folgt Birgit Spengler nach.

Von Benjamin Reif Artikel anhören Shape

Ein echtes Urgestein der Dillinger Kreispolitik verlässt die Bühne. Über Jahrzehnte hat der Syrgensteiner Bernd Steiner (SPD) die Politik im Landkreis Dillingen mitgestaltet, ehrenamtlich und mit großem Einsatz, wie Landrat Markus Müller (Freie Wähler) bei der Verabschiedung in der Sitzung des Kreistags am Freitag erklärte. "Er hat überparteilich herausragende Arbeit geleistet", sagte Müller. Und in Anspielung an die Verdienstmedaille des Landkreises sowie das Bundesverdienstkreuz am Bande, die Steiner bereits für seine kommunalen Dienste – er war auch 36 Jahre lang Bürgermeister von Syrgenstein – verliehen bekommen hat (wir berichteten), fügte er hinzu: "Die Suche nach einem passenden Abschiedsgeschenk war gar nicht so leicht, Sie haben ja schon sämtliche Preise abgeräumt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen