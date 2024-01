Toilettenhäuschen am Dillinger Bahnhof brennt

Feuerwehr und Polizei müssen ausrücken, um einen Brand am Dillinger Bahnhof zu kontrollieren.

Am Mittwochabend wurde die Polizei von einer Rauchentwicklung in einem Toilettenhäuschen am Dillinger Bahnhof informiert. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen geschmorten Stromverteiler feststellen.

Dillinger Feuerwehr ist im Einsatz

Die herbeigerufene Feuerwehr Dillingen klemmte die Stromleitungen ab. Es wird derzeit von einem technischen Defekt am Verteilerkasten ausgegangen. Der Toilettenraum wurde durch den Rauch vollständig verrußt. Die genaue Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. (AZ)