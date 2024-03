Unbekannter sprüht in Dillingen Hakenkreuz auf Gedenktafel

In Dillingen wird die Tafel der alten Donaubrücke besprüht. Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren ein und bittet um Hinweise.

Der Polizei wurde am Mittwochvormittag eine Schmiererei an der Gedenktafel der alten Dillinger Donaubrücke gemeldet. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass ein bislang Unbekannter ein Hakenkreuz mit weißer Sprühfarbe auf der Tafel, die sich an dem Fußweg unterhalb der Dillinger Donaubrücke befindet, angebracht hatte.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest

Die Dillinger Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen unbekannt ein. Eine Schadenshöhe wird noch ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden. (AZ)