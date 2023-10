Warum es beim nächsten Literarischen Quintett in Dillingen Quiche gibt

Essen, Wein, Musik – der Rahmen passt bei der literarischen Runde im Dillinger Colleg. Welche fünf Bücher die Beteiligten empfehlen.

Eine große Bandbreite hatten die Geschichten, über die das Literarische Quintett jetzt im Rahmen der Landkreis-Kulturtage im Großen Saal des Collegs in Dillingen diskutierte. Die Palette umfasste ein spannendes Untertauch-Manöver, das Schicksal von Pompeji, Aufklärung aus Frauensicht, Strukturen der Macht und ansprechende Quiche-Beschreibungen. Für musikalische Abwechslung sorgte dabei das Flötenensemble der städtischen Musikschule.

Moderatorin Brigitte Schöllhorn begrüßt an diesem Abend begeistert alle „Gäste und Freunde der Literatur“, der DLG-Kultur-und-Wir-Vorsitzende Heinz Gerhards freut sich über den voll besetzten Saal. Die Mitglieder des Literarischen Quintetts – Brigitte Schöllhorn, Ursula Poser, Barbara Zille, Marius Müller und Marcus B. Hartmann – haben sich jeweils ein Buch ausgesucht, das alle anderen auch gelesen haben, um sich nun darüber auszutauschen.

Herausfinden, was bei der Überwachung der Bürger möglich ist

Für 30 Tage vom Radar verschwinden und am Ende 30 Millionen Dollar gewinnen – darum geht es in dem Buch, das Marius Müller, der Leiter der Studienbibliothek Dillingen, vorstellt. Es ist der Thriller „Going Zero“ von Anthony McCarten. In den USA entwickelt „ein Elon Musk- Wiedergänger“, wie Müller ihn nennt, ein Programm, um für die CIA herauszufinden, was alles bei der Überwachung der Bürger möglich sei. Dabei sollen fünf Profis und fünf Laien für 30 Tage verschwinden und wer bis zum Ende unentdeckt bleibt, gewinnt das Preisgeld. Eine der Laien ist die Hauptfigur des Buches: Eine Bibliothekarin. „Da geht natürlich gleich mein Herz auf“, kommentiert der Leiter der Studienbibliothek begeistert die Wahl des Autors. Mit dem Versprechen, dass man bei der Geschichte mitfiebern könne und dem Ausblick auf eine „überraschende Wendung – die ich natürlich nicht verraten werde“, legt Müller das Buch allen ans Herz. Barbara Zille hält dagegen. Sie habe sich zu sehr wie in einem Actionfilm gefühlt, der „ein bisschen zu Amerikanisch und vorhersehbar“ für sie gewesen sei.

Für die nächste Buchvorstellung nimmt Ursula Poser die Anwesenden mit auf eine Reise in die Vergangenheit: in das Jahr 79 nach Christus, als der Vesuv ausbrach. Für sein Buch „Pompeji“ sei der Autor Eugen Ruge für längere Zeit zu den Ausgrabungsstätten von Pompeji gereist, erzählt Poser. In seinem Buch erzähle er von einem fiktiven Jungen, der als einziger erkennt, dass die Apokalypse naht. Poser sagt, dass der Autor die Leserinnen und Leser bei dem gesellschaftlichen Aufstieg des Jungen mitnimmt, der versucht, alle vor dem Ausbruch des Vesuvs zu warnen. Zille ist jedoch nicht so begeistert von der Hauptperson und nennt ihn einen Opportunisten. „Eigentlich waren alle Personen super unsympathisch“, findet sie.

Marcus Hartmann beginnt die Vorstellung seines Buches mit einer Anekdote. Als seine Entscheidung für das Buch in seiner Hand fiel, das den Titel „Aufklärung“ trägt, sei dabei der Kommentar gefallen: „Oh Marco, das ist ein Buch für Frauen!“ Nach dem Lachen des Publikums berichtigt er dieses mit lachenden Worten: „Ich bin sehr erfreut, dass ich ein Buch für Frauen gelesen habe.“ Was den Musiker und Schriftsteller überzeugt habe, sei das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, um das es in dem Werk unter anderem gehe. Die Autorin Angela Steidele gebe in diesem Buch Dorothea, der Tochter Bachs, eine Stimme, wodurch das Zeitalter der Aufklärung eine weibliche Perspektive bekomme, berichtet Hartmann. „Aufklärung“ wird als das beste Buch des Abends gelobt, allerdings nicht, wie vielleicht erwartet, von Hartmann selbst, sondern von Müller. Es schaffe, was im Titel selbst steht – Aufklärung, findet der Studienbibliotheksleiter.

Lesen Sie dazu auch

In der Pause gibt es ein Flötenkonzert von Vivaldi

In der Pause ist für den regen Austausch mit Wein und Essen gesorgt. Das Flötenensemble beeindruckt mit einem Konzert von Vivaldi. Weiter geht's mit dem Buch „Der Magier im Kreml“ von Giuliano Da Empoli. Es gehe um „die Strukturen der Macht“, anhand einer fiktiven Person, die leicht als Berater Putins zu entschlüsseln sei, die „aus reiner Neugier“ Putin in die Position des Präsidenten verhilft, erklärt Brigitte Schöllhorn, die Leiterin der Dillinger Stadtbücherei. Hartmann wendet ein, ihm fehle bei diesem Buch zwar die Plausibilität, jedoch sei ihm ein Satz im Gedächtnis geblieben: „Wenn ein Politiker abgewählt wird, wird er ein gewöhnlicher Mensch.“ Auch Müller sagt, dass ihn „Der Magier im Kreml“ als Roman nicht habe überzeugen können. Als Sachbuch habe er das Werk aber als sehr gut empfunden. Poser kann es diejenigen empfehlen, die interessiert seien an Russland und wie der Präsident dieses Landes aufsteigen konnte.

Beim abschließenden Buch „Kochen im falschen Jahrhundert“ von Teresa Präauer schwärmt Barbara Zille vom Humor und Zynismus der Autorin. Der Roman erzähle von einer Frau Mitte 40, die sich als perfekte Gastgeberin eines Abendessens beweisen will. Während Dinge wie „eine Flasche Heineken für den Effekt“ geplant seien, gehe immer wieder etwas schief. Und so setze der Abend immer wieder von Neuem an, während die Geschichte von kleinen Rezepten unterbrochen werde, die zum Nachkochen anregen, erzählt Zille. Zur Freude der Zuhörerinnen und Zuhörer legt Müller eine Leseeinlage ein, von einer Stelle aus dem Buch, die ihn beeindruckte: „Noch nie wurde eine Quiche so schön beschrieben“, stellt Müller fest und hinterlässt den ein oder anderen mit knurrendem Magen. In ihren Abschlussworten beschließt Schöllhorn, für die nächste Diskussionsrunde Quiche zu organisieren.