Wer hat die Gartenhütte in Dillingen absichtlich angezündet?

Die Dillinger Feuerwehr ist mit 20 Einsatzkräften beim Brand gefragt. Die Dillinger Polizei sucht dringend Zeugen.

Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde versucht, eine Holzgartenhütte, die im Garten eines Anwesens Am Zwirnet in Dillingen stand, anzuzünden. Der Besitzer stellte verschiedene Brandflecke an der Fassade fest, die jedoch nur einen geringen Schaden von rund 50 Euro ausmachten.

Dillinger Polizei ermittelt

Am frühen Montagmorgen wurde dann durch Zeugen ein Vollbrand der Gartenhütte festgestellt. Diese brannte komplett ab, ein Übergreifen auf den Garten konnte verhindert werden. An der Gartenlaube entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro. Am Einsatzort war die Feuerwehr Dillingen mit etwa zwanzig Einsatzkräften.

Eine Brandursache steht derzeit noch nicht fest, dürfte jedoch mit dem Vorfall vom Vortag in Verbindung stehen. Diesbezüglich müssten nun weitere Ermittlungen geführt werden, so die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)

