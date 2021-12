Für das Schloss Duttenstein bei Demmingen gibt es eine neue Nutzung

Plus Das Ensemble bei Demmingen soll künftig für Firmen-Veranstaltungen vermietet werden. Und das ist für den großen Wildpark geplant.

Der Dornröschenschlaf neigt sich für Schloss Duttenstein dem Ende zu: Ab Herbst 2022 soll das im weitläufigen Wildpark bei Demmingen (Landkreis Heidenheim) gelegene Schloss wieder genutzt werden. Bereits im Januar sollen die Arbeiten hierfür beginnen.