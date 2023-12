Durch Jesus Christus bekommt das Leidvolle eine neue Perspektive

Dillingens Stadtpfarrer Harald Heinrich weist in seinem christlichen Wort zu Weihnachten darauf hin: "Gott selbst hat uns das größte Geschenk gemacht."

Was wäre Weihnachten ohne Geschenke? Und es sind am Ende nicht nur Kinder, die mit großen Augen ihre Geschenke am Heiligen Abend auspacken und sich freuen. Ein Geschenk, völlig unabhängig vom materiellen Wert, ist immer auch ein Zeichen: Ich denke an Dich! Du bist mir wichtig! Aber, das entscheidende Geschenk liegt an Weihnachten nicht unterm Christbaum. Und Weihnachten wird auch nicht unterm Baum entschieden. Papst Benedikt XVI. hat einmal geschrieben: „Weihnachten ist das Fest der Geschenke. Gott selbst hat uns das größte Geschenk gemacht. Er selbst hat sich uns geschenkt. Er ist Mensch geworden, er ist Kind geworden. Gott hat uns das wahre Geschenk gemacht.“

Gott will mich ansprechen, sich mir zuwenden, mich beschenken. Was sehe ich, wenn ich hineinschaue nach Bethlehem? Es geht hier nicht um rührselige Idylle. Was soll daran idyllisch sein, ein Kind in einem Stall auf die Welt zu bringen? Was sehen wir also? Gott kommt in die Wirklichkeit unserer Welt. Und diese Welt ist alles andere als eine Idylle. In dieser Welt gibt es bis heute Ungerechtigkeit, Kriege, Terror, Hunger… Gott kommt hinein in diese Welt mit ihren Tatsachen, ihrem Leid und ihren Tränen. Unser Glaube – auch Weihnachten – beschönigt nichts, denn das alles gibt es bis heute. Eben auch das Schwierige, das Leidvolle in unserem Leben. Auch davon spricht Weihnachten, der Stall, die Krippe, Herodes…

Stadtpfarrer Harald Heinrich. Foto: Berthold Veh

Und da sagt uns Weihnachten: In diese Welt hinein stellt uns Gott eine unverbrüchliche Hoffnung vor Augen. Keine neue Idee ist in die Welt gekommen, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut: Sein Sohn Jesus Christus! Dieses Kind ist euer Erlöser und Retter – in ihm steht euch der Himmel offen, durch ihn bekommt alles Leidvolle eine neue Perspektive, aber zugleich wächst uns allen auch eine neue Verantwortung zu. Weihnachten ist die Einladung an uns, staunend, ja anbetend zur Krippe zu kommen und in diesem Kind zu entdecken: Gott ist unter uns. Die Einladung zu staunen: Ich staune über das Kind, ich staune über die Liebe, die sich hier zeigt und ich staune, dass all das mir gilt! Und wenn uns das dann auch bewegt, dass wir einander beschenken, weil wir anderen eine Freude machen wollen, dann ist das gut so. Und dabei nie vergessen: das entscheidende Geschenk ist er selbst.

Wir schauen hinein nach Betlehem und vielleicht entdecken wir das, was die Dichterin Andrea Schwarz so beschrieben hat:

Eigentlich/ist Weihnachten/ganz klein/und armselig/ein Säugling/ein Stall/die Ärmsten der Armen/und die Flucht vor den Mächtigen/und gerade das/hat was mit/Gott/zu tun

Gott macht sich klein/Gott wird schwach/Gott gibt sich hin/aus Liebe/und lädt uns ein/ihm zu folgen…/und Gott/macht sich/ganz klein/damit er/mitgehen kann

Ihnen allen ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest!

Stadtpfarrer Monsignore Harald Heinrich, Pfarreiengemeinschaft Dillingen