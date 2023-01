FDP: "Sich festkleben auf der Straße bringt dem Klima nichts"

Beim Wahlkampfauftakt der Liberalen im Kreis Dillingen zur Bezirks- und Landtagswahl geht es auch um den Klimaschutz.

In einer gut besuchten Wahlveranstaltung hat FDP-Kreisvorsitzender und Bezirksrat Alois Jäger zahlreiche Zuhörer im Gasthof Sonne in Echenbrunn begrüßt. Zum Auftakt der Wahlveranstaltungen zur Bezirks- und Landtagswahl stellte er die Aufgaben des Bezirkes und die Ableitungen für den Landkreis Dillingen dar. 95 Prozent der Aufgaben seien Pflichtaufgaben, die mit knapp 900 Millionen Euro sich im Haushalt niederschlagen.

Gerade deshalb sei es wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger eine optimale Sachbearbeitung und Beratung erhalten. Jäger sieht in der Weiterentwicklung der Außenstelle des Bezirks in Höchstädt zusammen mit den Synergie-Effekten des Pflegestützpunktes eine wesentliche Hilfe für Betroffene. Auch sieht er in der dezentralisierten Verwaltung eine Chance, dem Fachkräftemangel und den damit verbundenen unbesetzten Stellen entgegenzuwirken. Die konsequente Digitalisierung biete Chancen für Ersparnisse und schlankere Verwaltungen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Landtagskandidat Nico Stegmayer griff das Thema Klimaschutz direkt auf. Er betonte laut Pressemitteilung: "Jeder Elektriker, wenn er ein Solarpaneel installiert, tut mehr für den Klimaschutz als jeder Klimaaktivist." Sich auf der Straße festkleben, bringe dem Klima nichts. Dem Flächenverbrauch durch Versiegelung müsse entgegengewirkt werden. Hier sei es erforderlich, Bauvorschriften zu reduzieren und die Aufstockung von Gebäuden zu favorisieren. Stegmayer forderte die Rückkehr zu einem schlanken Staat. Auch der bayerische Landtag können nicht stetig wachsen. Jeder Abgeordnete, der zusätzlich dazukommt, verbrauche in seiner Legislaturperiode 1,5 Millionen Euro.

In der anschließenden Diskussionsrunde wurden mit den Zuhörern zahlreiche regionale und überregionale politische Themen diskutiert. Die nächste Veranstaltung ist der Neujahrsempfang des FDP-Kreisverbands Dillingen am Sonntag, 12. Februar, um 15 Uhr im Dillinger Rathauscafé Peng und Pane mit dem FDP-Landesvorsitzenden und Spitzenkandidat Martin Hagen. (AZ)