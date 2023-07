Wie krank ist die Gesundheitsversorgung auf dem Land?

Die SPD lud zur Diskussion über die Probleme im Landkreis und der Region. Warum sind in Lauingen fünf Hausärztestellen offen? Kritik am Augenzentrum Dillingen.

Rufe ich jetzt die Nummer 116 117 an oder besser die 112? Gehe ich direkt in die Notaufnahme? Wo bringt mich der Rettungswagen hin? Warum bekommt Lauingen keinen neuen Hausärzte? Und: Was kostet das überhaupt“?

Um diese und noch viel mehr Fragen aus dem Gesundheitsbereich ging es bei einer gesundheitspolitischen Diskussion in Echenbrunn. Eingeladen hatte der SPD-Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid (Wahlkreis Donau-Ries). Wie kaum ein anderes Thema wird derzeit die medizinische Versorgung im Landkreis Dillingen wie im ganzen Land diskutiert. Das hängt zweifelsohne auch mit der Wahl in Bayern am 8. Oktober zusammen. Spätestens seit die exorbitanten Defizite der Krankenhäuser im Landkreis öffentlich wurden, läuft diese Diskussion besonders heiß und das Thema Gesundheitsversorgung auf dem Land rückt in den Mittelpunkt.

Die Referentin ist Patientenbeauftragte des Bundestags

Welche Probleme gibt es nun in unserer Region und welche politischen Weichenstellungen sind notwendig, um die Versorgungslage zu stabilisieren? Christoph Schmid hatte dazu mit Martina Stamm-Fibich eine kompetente Expertin eingeladen. Sie ist Patientenbeauftragte des Deutschen Bundestages. Die SPD-Abgeordnete aus Erlangen gab einen ausführlichen Überblick zum Thema, hatte aber auch die konkreten Defizitzahlen der Kliniken aus ihrer Region im Gepäck: In Erlangen sind es zehn Millionen Euro, in Nürnberg zwölf Millionen Euro. „Das ist fast noch günstig im Vergleich zum Landkreis Dillingen“, griff Fabian Wamser die Steilvorlage auf. Der Stimmkreiskandidat der SPD für die Landtagswahlen legte gleich die Zahlen aus dem Landkreis Dillingen nach: „Die Kliniken hier machen 15 Millionen Euro Defizit“. Dieses Geld fehle für Schulen, Straßenbau und andere Aufgaben.

Diese Fehler im System müssten durch die Krankenhausreform, die Minister Lauterbach angestoßen habe, korrigiert werden. Die Reform sei absolut notwendig, denn sonst würden „flächendeckend insbesondere kleine kommunale Krankenhäuser geschlossen, die in den roten Zahlen sind“. Doch Dillingen ist kein Einzelfall. Neun von zehn Krankenhäuser in Bayern schrieben rote Zahlen. Aber Gesundheit dürfte schon etwas kosten, deshalb müssten Krankenhäuser nicht unbedingt Gewinn machen. Es dürfte jedoch nicht zu einer Lähmung für andere öffentliche Ausgaben kommen. Die Kommunen müssten erkennen, dass die Qualität der ärztliche Versorgung zu einem Standortfaktor geworden ist, wie saubere Umwelt oder gute Verkehrsanbindung.

Einig war sich das Podium, zu dem neben Wamser und Stamm-Fibich auch Georg Wiedemann (Stimmkreiskandidat Donau-Ries) und Bundestagsabgeordneter Christoph Schmid gehörten, dass die Gesundheitsversorgung nicht dem Markt überlassen werden dürfe. Lange habe man nicht erkannt, was in diesem Investorengetriebenen Markt passiere. Stamm-Fibich: „Die Augenärzte haben wir schon verloren“. Bei den Radiologen sei es ähnlich. So gehört das Dillinger Augenzentrum zur schweizerischen Sanoptis AG. 2022 hatte die börsennotierte belgische Investment-Holding Groupe Bruxelles Lambert (GBL) eine Mehrheitsbeteiligung an Sanoptis erworben und dafür 750 Millionen Euro Eigenkapital zur Verfügung gestellt. Kritisiert wurde in der Diskussion, dass es im Dillinger Augenzentrums zugehe „wie am Fließband“ und die Rufnummer notorisch überlastet sei.

Wamser: "CSU und Freie Wähler machen den Leuten nur Angst"

Ein klein wenig Wahlkampf lässt Wamser in der sonst sehr sachlichen Veranstaltung dann doch aufblitzen: „Lassen Sie sich von CSU und Freien Wählern keinen Bären aufbinden, dass Lauterbach die kleinen Krankenhäuser zumachen will.“ Das sei allein eine Entscheidung des Trägers und der Planungsbehörde und damit des Freistaats Bayern, der für die Krankenhausplanung zuständig sei. Jeder wisse, dass die Reform notwendig sei: „Doch kein Bundesland hat je das getan, was getan werden müsste.“ CSU und Freie Wähler würden hier „den Leuten nur Angst machen und von den eigenen Versäumnissen ablenken“.

Wamser, der seit zehn Jahre aktiver Rettungssanitäter ist, daneben Jura studiert hat, ist heute bei der Kassenärztlichen Vereinigung für Zulassungsrecht zuständig. Und da er „weiß, wie es in Schwaben ausschaut“, bringt er weitere Beispiele. Was die ambulante Versorgung angehe, gebe es im Landkreis Dillingen vermehrt Probleme, einen Hausarzt zu finden: „Da sieht es sehr düster aus“. Während der Planungsbereich Dillingen voll sei, gebe es im Planungsbereich Lauingen (dazu gehört Gundelfingen) allein fünf offene Hausarztstellen. Obwohl ein neuer Hausarzt hier sofort einen Sitz bekommen könnte, „will da offensichtlich keiner hin“. Auch Kinder- und Jugendärzte seien im Landkreis ein „ganz ganz großes Problem“. Denn hier werde bei der Planung nicht kleinteilig gerechnet wie bei Hausärzten, sondern ein ganzer Landkreis geplant. So wäre der Planungsbereich schon voll, wenn es nur in Dillingen vier Kinderärzte gäbe.

Diese ,,Berechnungsperversion“ müsse kritisch hinterfragt werden. Auch bei der Notfallversorgung liege vieles im Argen, was Kollege Georg Wiedemann nur bestätigen konnte. So gebe es kaum noch Notärzte, auch deshalb müssten den Rettungssanitätern mehr Kompetenzen eingeräumt werden. Die anschließende Diskussion war, dem Thema angemessen, sehr lebhaft.