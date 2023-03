Das Festival Geia-Rock kehrt fulminant nach Eppisburg zurück

Die Bands Jamberry Cover und Waidmann heizen den Besuchern in der Vereinshalle ein. Es ist ein Abend voller Überraschungen.

Es müsste die letzte öffentliche Veranstaltung vor dem Lockdown in Eppisburg gewesen sein - das Mini-Festival Geia-Rock. Schauplatz des Spektakulums war damals die Eppisburger Vereinshalle. Nun konnte das eintägige Festival des Vereins Lüne Geia wieder steigen, und wie beim letzten Mal steht die Holzheimer Combo Waidmann auf dem Programm und wieder ist die Vereinshalle Austragungsort.

Unterstützt wird die Band am Freitagabend von der Splittergruppe der Band Jamberry, die den Namen Jamberry Cover trägt und sich auf Coverversionen bekannter Rockklassiker spezialisiert hat.

Ein Gitarren-Synthesizer kommt zum Einsatz

Damit machen sie auch den Anfang. Mit Pink Floyds “Another Brick In The Wall” läuten sie einen Abend voller Überraschungen ein. Sie vermengen in ihrem Set verschiedenste Facetten der Rockmusik. Von “Nur ein Wort“ aus dem Repertoire der deutschen Band Wir Sind Helden geht es über die harte Gangart von “Sweet Child O’ Mine”(Guns ‘n’ Roses) bis hin zum Boogie-Rock von Status Quo’s “Rockin’ All Over The World”. Dabei kommen einige spannende technische Spielereien wie ein Gitarren-Synthesizer zum Einsatz.

Als die Band an Waidmann übergibt, ist die Stimmung aufgeladen. Etwa 200 Besucher und Besucherinnen gehen begeistert mit, sie haben das Rock-Festival ganz offensichtlich vermisst. Zu Beginn des Auftrittes schwingt der agile Waidmann-Sänger Manuel Nowak eine Fahne mit dem Emblem der Band und übergibt sie einem Fan in der ersten Reihe. Überhaupt präsentiert er sich als herrlicher Frontmann. Dank seines Funkmikrofons ist es ihm möglich, immer wieder über die Garderobe in den Zuschauerraum zu laufen, um von dort zu singen. Es ist äußerst erfrischend zu sehen, wie er dabei direkt mit seinem Publikum interagiert.

Zudem singt Nowak an diesem Abend nahezu makellos. Diese langen, hohen Noten sprechen für sich. Allerdings hat sich die Ausrichtung von Waidmann seit dem Erscheinen des Debütalbums (“Für Dich”, 2020) grundsätzlich verändert. Der Gitarrist Phillipp Hieber spielt nun nicht mehr, die neuen Saitenschwinger Flo und Artur werden dem Eppisburger Publikum vorgestellt. Diese spielen sogar unveröffentlichtes, neues Material, was auf ein potenzielles neues Album hindeutet, das sich im Entstehungsprozess befinden könnte. Zudem glänzt Drummer Peter “Pepe” Ahle mit einem geschmackvollen Solo.

Bis 3 Uhr nachts spielt die Band Jamberry weiter

Danach übernehmen Jamberry wieder. Die Band spielt bis 3 Uhr weiter, und das ohne jede Ermüdungserscheinungen. Es ist ein sehr gelungener Abend und es bleibt die Hoffnung auf ein langes Fortführen der doch noch jungen Tradition ohne neue Unterbrechungen.