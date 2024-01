Der Hofstaat bittet in Eppisburg zum Tanz

Die Epponia hat als erste Faschingsgesellschaft im Kreis in dieser Saison ihren Hofball gefeiert. Dabei gab es auch eine Neuerung. Und beeindruckende Showeinlagen.

Dass die Narren im Landkreis Lust auf Fasching haben, ist bekannt. Einen weiteren Beleg dafür lieferte die Epponia. Innerhalb eines Tages waren alle Karten für den Hofball ausverkauft. Zum ersten Mal bot der Eppisburger Verein in diesem Jahr auch Flanierkarten an. So können auch die Begleitungen der Tänzer und Tänzerinnen auch nach 22 Uhr noch zur Party dazu stoßen. Farbenfrohe Kostüme und aufwendige Gesichtsbemalungen geben den Besuchern und Besucherinnen bereits einen Vorgeschmack darauf, was sie an diesem Abend erwartet: „Ein durch und durch gelungenes Programm“, so lobt der Hofmarschall Rainer Egger den Hofstaat. Nach einigen begrüßenden Worten von Präsident Johannes Hörbrand ist auch schon Zeit für die erste Tanzrunde des Abends.

So schön viele Kostüme auch glitzern: Am hellsten strahlen an diesem Abend jedoch die beiden Prinzenpaare. Allen voran zeigt der kleine Hofstaat, was er kann. Mit ihren Tanzkünsten stellen Fabienne I. (Shimmels) und Timo I. (Wörner), das Kleine Prinzenpaar, ihr Können unter Beweis.

Die Kindergarde zeigt sich von ihrer besten Seite. Auch die Teeniegarde präsentiert sich von ihrer besten Seite und hinterlässt ein begeistertes Publikum. Mit dem Tanz der Gummibärenbande verzücken die kleinen Narren den Hof. Die etwa 20 kleinen Showtänzer bringen als Kobolde ein kleines bisschen Irland nach Eppisburg. Nach einer Zugabe von den charmanten Kobolden nimmt die Teeniegarde das Publikum mit in die Monsterschule. Dabei übertrifft der Jubelruf ihrer stolzen Trainerin den lauten Applaus der Zuschauer.

Das Große Prinzenpaar präsentiert sein "Regierungsprogramm"

Um das Regierungsprogramm des Großen Prinzenpaares, Kara I. (Mischkolzi) und Christian III. (Ehnle), vorzustellen, kommt ein Hofnarr zu Hilfe, um das Regelwerk, eine Pergamentrolle, zu halten. So verliest das Prinzenpaar, was es von ihrem Hof erwartet, welcher Höfling für das richtige Bier zuständig ist und welche Magd den Alkohol für die Prinzessin in ihrer „eigenen Kehle“ entsorgen soll, um ihre Abstinenz zu wahren.

Im Anschluss an den Prinzenwalzer begeistert die große Garde mit ihren akrobatischen Fähigkeiten das Publikum. Ähnlich laut wird es bei den Hofnarren. Als die 26 Showtänzerinnen die Bühne betreten, lässt sich ihr Motto durch ihre Aufmachung gleich erraten. Mit dem Thema „Dia de los Muertos“ feiern die Mexikaner den Verstorbenen zu Ehren das Leben. Das bringen die Tänzer mit ihren modernen Tanzeinlagen und Hebefiguren zum Ausdruck.

Lesen Sie dazu auch