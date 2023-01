Die Epponia feiert einen bunten Hofball auf einer neuen Bühne

Plus Ob Wilder Westen, Dschungel oder eine Feier auf das Leben – die Epponia weiht die neue Bühne der Eppisburger Vereinshalle mit einer großen Party ein.

Der Hofball der Epponia ist am Samstag restlos ausverkauft. Sogar auf der Bühne der Vereinshalle in Eppisburg stehen zwei Tische für die Aktiven. Das Publikum freut sich auf den Abend. "Wahnsinn, wie die Mädels geschminkt sind", stellt ein Besucher fest. Auch die Hofnarren haben sich herausgeputzt.