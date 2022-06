Hündin Kira hat Finningens Bürgermeister Klaus Friegel das Leben gerettet

Plus Bürgermeister Klaus Friegel hat vor drei Monaten einen Schlaganfall erlitten. Er hatte großes Glück. Wie es ihm heute geht und wann er wieder arbeiten kann.

Kira rollt sich genüsslich auf den Rücken und streckt alle vier Pfoten von sich. Sie wartet, bis Herrchen oder Frauchen sie endlich am Bauch kraulen. Klaus Friegel lässt sich nicht lange bitten. Lachend sagt er: „Ohne Kira geht es nicht mehr.“ Die junge Hündin lebt seit ein paar Monaten bei Friegel und seiner Frau Martina in Mörslingen – im Haus versteht sich, denn: „Sie ist ein Familienmitglied.“ Kira ist aber noch viel mehr. Sie ist eine Lebensretterin. Ohne sie wäre diese eine Nacht vor drei Monaten für den Finninger Bürgermeister möglicherweise anders ausgegangen.