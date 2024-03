Fristinger Feuerwehr absolviert neun Einsätze

Bei der Versammlung im Schützenheim zieht Kommandant Matthias Mesch Bilanz. Thomas Sager erhält eine Ehrung.

Die Freiwillige Feuerwehr Fristingen hat bei ihrer jüngsten Jahresversammlung Bilanz gezogen. Vorsitzender Markus Hörbrand begrüßte dazu im voll besetzten Fristinger Schützenheim 51 aktive und passive Mitglieder.

Die Versammlung gedachte der verstorbenen Mitglieder des Vereins, zuletzt Richard Steinbinder und Georg Hitzler. Kommandant Matthias Mesch berichtete über insgesamt neun Einsätze und vier Verkehrsregelungen. Nach den ausführlichen Berichten des Jugendwarts Daniel Hitzler, des Schriftführers Martin Sager und des Schatzmeisters Helmut Link erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstands. Die Kasse hatten Lorenz Jung und Johann Graf geprüft.

Oberbürgermeister Frank Kunz leitete die Wahlen des Ersten und Zweiten Kommandanten, Wahlhelfer waren Feuerwehrreferent Dietmar Reile und stellvertretender Bürgermeister Johann Graf. Kommandant Matthias Mesch und Zweiter Kommandant Florian Kitzinger wurden in ihren Ämtern bestätigt. Dass sich immer wieder Kommandanten für diese Aufgabe in den Feuerwehren zur Verfügung stellen, sei keine Selbstverständlichkeit, betonte Kunz. In Fristingen müsse man sich darüber aber keine Sorgen machen.

Für 25 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr wurde schließlich Thomas Sager von Stadtbrandinspektor Markus Pfeifer ausgezeichnet. (AZ)