Ziertheim

vor 54 Min.

Der Ziertheimer Friedhof sorgt für Zündstoff im Gemeinderat

Der Friedhof in Ziertheim soll umgestaltet werden. Eine erste Planung wurde im Gemeinderat vorgestellt.

Plus Auch das neue Verkehrskonzept für die Busanbindungen löst hitzige Diskussionen aus. Was entschieden wird.

Von Silva Metschl Artikel anhören Shape

Vor allem die Umgestaltung des Friedhofs und die Vorstellung des neuen ÖPNV-Konzepts haben in der jüngsten Sitzung des Ziertheimer Gemeinderats für jede Menge Zündstoff gesorgt. Die Entwürfe für den Ziertheimer Friedhof stellte Landschaftsarchitekt Wolfgang Kuchel vom Planungsbüro Freiraum vor, der bereits für die Umgestaltung des Friedhofs in Dattenhausen zuständig war. Seine Planung sieht vor, dass die Einfahrt für die Bestattungsfahrzeuge künftig mit den gleichen Steinen gepflastert ist, die bereits vor der Leichenhalle verlegt sind. Das Mäuerchen an dieser Stelle muss aufgrund des Höhenunterschieds bestehen bleiben, erläuterte Kuchel. Allerdings sieht er vor, sie um circa zwei Meter zu verkürzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .