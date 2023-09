Glött

12:50 Uhr

Amtshaus der Fugger in Glött hält Überraschungen parat

Plus Das ehemalige Amtshaus soll wieder zum Sitz des Rathauses in Glött werden. Doch die Statik bereitet Kopfzerbrechen. Das hat Konsequenzen für einen Verein.

Von Christina Brummer

Von außen sieht man dem Amtshaus der Fugger nicht an, dass es aus dem 18. Jahrhundert stammt. Von innen wird aber immer mehr offenbar, dass das Gemäuer in die Jahre gekommen ist. Deshalb stand das Thema auch am Mittwoch auch kurzfristig im Gemeinderat zur Debatte, denn eine schnelle Entscheidung muss her.

Im Jahr 2022 entschied die Gemeinde, mit Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger, dass das Amtshaus der Fugger wieder als solches genutzt werden soll. Es diente vor Jahren bereits als Schule, später war es im Obergeschoss bewohnt, heute probt noch der Musikverein im Erdgeschoss. Das soll auch so bleiben. Die Gemeinde mit ihren Verwaltungsräumen und dem Sitzungssaal des Gemeinderates möchte im Obergeschoss einziehen. Das soll bis Ende des kommenden Jahres umgesetzt werden.

