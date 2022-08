Das Glötter Rathaus zieht ins alte Fuggerhaus

Plus Der Gemeinderat hat über die zukünftige Nutzung des ehemaligen Amtshauses der Fugger entschieden. Wie das Feedback der Bürger mit eingeflossen ist.

Wird das ehemalige Amtshaus der Fugger zum neuen Glötter Rathaus? Diese Frage beschäftigt die Aschberg-Gemeinde nun schon bald zwei Jahre. Jetzt wird das ganze Vorhaben immer konkreter, denn der Gemeinderat hat in seiner Sitzung in der vergangenen Woche einem aktualisierten Nutzungskonzept einstimmig zugestimmt. Bei der Diskussion dieser neuen Pläne wird das Feedback, das Bürgermeister Friedrich Käßmeyer bei der Bürgerversammlung Ende Juni eingesammelt hatte, mit einbezogen.