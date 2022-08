Glött

06:10 Uhr

Bürgermeister Käßmeyer im Interview: Diese Projekte plant Glött bis 2025

Plus Glött will in zahlreiche Projekte investieren. Vieles dreht sich dabei um die Kleinsten. Bürgermeister Friedrich Käßmeyer erklärt im Interview, was konkret geplant ist.

Von Annemarie Rencken

Herr Käßmeyer, der Gemeinderat verabschiedet den Haushalt für 2022. Wie steht Glött finanziell da?



Friedrich Käßmeyer: Die Gemeinde Glött ist finanziell sehr gefestigt, obwohl immer Investitionen getätigt wurden, um die Infrastruktur nicht zu vernachlässigen. So haben wir in den vergangenen zwei Jahren zum Beispiel eine Verkehrsinsel am südlichen Ortseingang gebaut, um den Verkehr etwas zu beruhigen. Dafür hatten sich die Anwohnerinnen und Anwohner sehr eingesetzt. Auch mehrere Straßenteile wurden etwa neu asphaltiert und ein neuer Rastplatz am Radweg angelegt.

