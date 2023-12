So geht festliche Besinnlichkeit

Diverse Ensembles luden in der Glötter Vituskirche zum Adventskonzert. Dabei wird sogar eine Eigenkomposition dargeboten.

Die Vituskirche in Glött war trotz eisigem Wetter bis auf wenige Plätze gefüllt, als die Chorgemeinschaft, der Chor Crediamo und die Blaskapelle das Musikleben im Fugger-Dorf im Rahmen des dortigen Adventskonzerts festlich zur Schau stellten.

Zuerst folgte das Instrumentalensemble, welches sonst Crediamo begleitet und mit klassischer Gitarre, Klarinette, Akkordeon, Flöte und Piano interessant besetzt ist. Sie steuern zum Auftakt zünftige Stubenmusik bei. Zwei feierliche Stücke von Kathi Stimmer-Salzeder werden von Karl Edelmannns “Bairischer Adventsmusik" ergänzt. Es folgt die Einstimmung von Michaela Backert. Sie trägt eine Geschichte vor, in der ein Licht in Form einer Lampe in eine trostlose Stadt getragen wird, worauf die Bewohner derselben mit plötzlicher Heiterkeit und Nächstenliebe erfasst werden.

Der beliebte Chor hat sich dafür eine besondere Einlage ausgedacht. Mit Kerzen laufen sie von Hinten zum Altar hinein. Chormitglied Cilly Bacherle hat dafür zu einer altbayerischen Melodie den einen neuen Text verfasst. Das Resultat: das dargebotene "Still, Still im Advent". Einen ausgezeichneten Sinn für Dramaturgie beweisen die Chormitglieder mit dem nächsten Stück mit dem Titel “Tausend Engel singen". Im Laufe der Darbietung kommen immer mehr Instrumente zum Chor dazu. So wird gesteigert bis zur schmetternden Klimax, bevor das Stück mit einem besinnlich-akustischen Gitarrensolo endet. Einer der größten Weihnachtshits der vergangenen Jahre ist "That’s Christmas To Me", im Original vom US-amerikanischen Vokalquintett Pentatonix. Dass dieses populäre Stück auch in großen Besetzungen funktioniert, haben Crediamo im Anschluss eindrucksvoll bewiesen.

Die Bläsergruppe sorgte am Schluss für den nötigen Wumms

Es folgte die traditionelle Weihnachtsansprache eines in der Gemeinde tätigen Geistlichen. Auch dieser appellierte an den weihnachtlichen Geist und hob vor allem die Hoffnung als wichtige Eigenschaft hervor. Denn wo diese herrscht, so Pater Benjamin Thumma, kann man die in dieser Zeit gefährdeten Güter Frieden, Glauben und Liebe wiederherstellen.

Die Chorgemeinschaft unter Dirigentin Petra Dietrich illustrierte indes die adventliche Vorfreude mit Titeln wie "Wir freuen uns, es ist Advent". Der von einem Chormitglied moderierte Block gipfelt dann in der Erfüllung dieser Erwartung: in der deutschen Version des oft gehörten Festtagslieblings "Oh Holy Night", "Oh heilige Nacht" wird poetisch die Geburt des Herrn illustriert. Es ist, das wird in der Moderation hervorgehoben, mit das älteste, an diesem Abend dargebotene, Lied.

Es folgen die festlichen Klänge der Blasmusiker mit Jacob De Haans' “kleiner Weihnachtsmusik”. Die changierenden Bläserklänge sorgen für den nötigen Wumms zum Schluss.

Zum Ende kamen alle beteiligten Gruppen zusammen, um den Weihnachtsklassiker "Es werd scho glei Dumpa" aus dem Brixener Tal. Auch die prall gefüllte Kirche stimmte lauthals mit ein. So geht festliche Besinnlichkeit.