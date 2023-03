Wechsel an der Spitze der Chorgemeinschaft "Frohsinn Glött"

Der Glötter Gesangverein hat eine neue Zweite Vorsitzende. Die Sängerinnen und Sänger sprachen auch über die Höhepunkte des Vereinslebens im Jahr 2022.

Beim Gesangverein Frohsinn Glött freut man sich über ein reges Vereinsleben. Bei der Generalversammlung wurde kürzlich eine neue Zweite Vorsitzende gewählt.

Erster Vorsitzender Johann Sailer begrüßte neben vielen Mitgliedern auch Bürgermeister Käßmeyer, seine Stellvertreter Hermann Danner und Klaus Rößle, die Chorleiterin Petra Dietrich, die Verbandschorleiterin Sybille Mathia und die Vertreter der örtlichen Vereine.

Frohsinn Glött: "Gelungenes Doppeljubiläum"

In seinem Tätigkeitsbericht informierte Sailer über den aktuellen Mitgliederstand des Vereins, der sich in diesem Jahr wieder um ein aktives Mitglied erweitert hat. Etliche Aktivitäten des Vereins führte der Vorsitzende bei seinem Jahresrückblick an. Er ließ vor allem die Highlights des vergangenen Jahres Revue passieren. Dabei ging er besonders auf das gelungene Doppeljubiläum "100 Jahre Frohsinn Glött" und "25 Jahre Chorgemeinschaft" ein.

Der Festauftakt wurde bereits eine Woche vorher mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Vitus eingeleitet. Eine große Ehre war für den Verein, dass der Präsident des Chorverbandes-Bayerisch Schwaben, der ehemalige Augsburger OB Paul Wengert, am Festabend zu Gast war. Zum Festausklang sorgte die Glötter Blaskapelle mit ihrer Unterhaltungsmusik für sehr gute Stimmung unter den Gästen. Außerdem wurde vom Jubelverein eine Spende an die Kartei der Not weitergeleitet.

Neuwahlen bei Frohsinn Glött

Den Abschluss des Vereinsjahres bildete das Adventskonzert in der Glötter Pfarrkirche. Chorleiterin Petra Dietrich bedankte sich für die stets gute und konstruktive Zusammenarbeit und vor allem, dass alle Sängerinnen und Sänger fast immer vollzählig zu den Proben erscheinen und bei den Darbietungen immer ihr Bestes geben.

Lesen Sie dazu auch

Bürgermeister Friedrich Käßmeyer lobte den Chor dafür, dass er das kulturelle Leben der Gemeinde bereichere. Er beschloss seine Worte mit dem Gedanken: "Das Leben wäre arm, wenn es den Gesang und die Musik nicht gäbe." Bei den Neuwahlen wurde Johann Sailer als Erster Vorsitzender bestätigt, Leo Schalk als Zweiter Vorsitzender wurde von Petra Eisenbart abgelöst. Sailer bedankte sich bei Schalk als und Fritz Wagner, der Beisitzer gewesen war, für ihr jahrzehntelanges aktives Mitwirken und überreichte beiden ein Geschenk. (AZ)