Autofahrer touchiert Spiegel von geparktem Auto

Die Polizei findet den 78-Jährigen zuhause. Gegen ihn wird jetzt ermittelt.

Am Samstag parkte eine 33-Jährige ihr Auto in der Medlinger Straße am rechten Fahrbahnrand. Gegen 16 Uhr fuhr ein 78-Jähriger mit seinem Auto trotz Gegenverkehr und einer engen Fahrbahn daran vorbei. Dabei touchierte er laut Polizei mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs, anschließend setzte er seine Fahrt nach Hause fort. Die noch im Fahrzeug sitzende 33-Jährige notiert sich das Kennzeichen des Flüchtigen und verständigte die Polizei. Die traf den 78-Jährigen, der den Anstoß nicht bemerkt haben will, daheim an. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1.000 Euro an beiden Fahrzeugen.