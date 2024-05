Gundelfingen

Feuerwehrmann angegriffen: "Keine Chance, mich zu wehren"

Plus Der ehemalige Kommandant Michael Hirsch wurde im Einsatz niedergeschlagen und erzählt von der Situation. Aggressive Passanten sind kein Einzelfall.

Von Dominik Bunk

Es ist Samstag, der 27. April. Michael Hirsch von der Gundelfinger Feuerwehr hält bei der Luitpoldstraße Absperrdienst, denn der Nordschwabenlauf ist in vollem Gange. Gegenüber stehen drei jüngere Kollegen. Neben ihnen hält ein Auto an, Hirsch hört Geschrei aus dem Fahrzeug. Der 39-jährige Fahrer versucht, an der Absperrung vorbeizukommen und überfährt fast zwei Feuerwehrleute. Der ehemalige Kommandant Hirsch will den aggressiven Autofahrer daraufhin zurechtweisen und sein Fahrzeug fotografieren. Dieser wiederum steigt aus seinem Auto aus und schlägt den Feuerwehrmann zu Boden. "Ich hatte gar keine Chance, mich zu wehren", sagt Hirsch. "Er war beleidigt und total aggressiv." Solange, bis ein Teilnehmer des Nordschwabenlaufs dazwischengeht, geht der Autofahrer den Feuerwehrmann weiter an. "Der Läufer hat ihn weggestoßen." Die Polizei wurde alarmiert.

Michael Hirsch hat im Nachgang "nur" eine geprellte Hand vom Sturz, sagt er. Der anfängliche Verdacht auf einen Haarriss in der Handwurzel habe sich nicht erhärtet. "So etwas ist mir in meinen 37 Jahren bei der Feuerwehr noch nie widerfahren", sagt Hirsch. Mittlerweile gehe es ihm wieder "ganz gut so weit". Dass Feuerwehrleute bei Einsätzen angegangen werden, das sei leider nichts Ungewöhnliches, sagen sowohl der ehemalige Gundelfinger Kommandant Hirsch als auch der aktuelle Kommandant Michael Wohlhüter. Da sei von Pöbeleien und Beschimpfungen bis Beleidigungen und Drohungen fast jedes Mal etwas dabei. Aber "dass wirklich jemand körperlich angegriffen wird, das gibt es zum Glück nicht oft", sagt Wohlhüter.

