Freiwillige Feuerwehr Gundelfingen trifft sich im neuen Gerätehaus

Bei der Versammlung im Feuerwehrhaus war der Schulungsraum bis auf den letzten Platz besetzt. Mitglieder wurden für 20 und 50 Jahre bei der FFW geehrt.

Die Freiwillige Feuerwehr Gundelfingen hat sich zur ersten Mitglieder- und Dienstversammlung im neuen Feuerwehrhaus getroffen. Im bis auf den letzten Stuhl besetzten Schulungsraum konnte Vorsitzender Uwe Hartshauser neben den Mitgliedern der Feuerwehr auch viele Stadträte, Bürgermeisterin Miriam Gruß, einige Bürgermeisterkandidaten sowie die Vertreter der Ortsteilfeuerwehren und Werkfeuerwehr Gartner begrüßen. Im Anschluss gedachten die Anwesenden dem kurz zuvor verstorbenen Ehrenmitglied Xaver Renzer.

FFW Gundelfingen hat 1757 Einsatzstunden geleistet

Hartshauser sprach über die Höhepunkte im vergangenen Jahr, wie die Vatertagstour, das Sommerfest sowie der Kameradschaftsabend. Der Tag der offenen Tore, an welchem auch Interessierte das neue Feuerwehrhaus besichtigen können, steht noch am Sonntag, 4. Juni, an.

12 Bilder So sieht es im neuen Feuerwehrhaus in Gundelfingen aus Foto: Susanne Klöpfer

Kommandant Michael Wohlhüter berichtete von 91 Einsätzen, darunter ein Feuer bei einer Entsorgungsfirma in Bächingen sowie diversen Verkehrsunfällen und Bränden. Insgesamt fielen im Jahr 2022 1757 Einsatzstunden an. Der Kommandant sprach auch über den Einzug in das neue Gerätehaus und dankte der scheidenden Bürgermeisterin Miriam Gruß für die gute Zusammenarbeit in den letzten sechs Jahren. Ebenso dankte er Kreisbrandinspektor Markus Tratzmiller, der ihm immer gerne mit Rat und Tat zur Seite stand.

Jugendwart Daniel Freud berichtete von den Übungen und Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr. Highlight stellten die Besuche eines Kletterwalds und der Besuch im Feuerwehrmuseum in Waldkraiburg dar.

Bürgermeisterin Gruß freut sich über neues Feuerwehrhaus

Bürgermeisterin Miriam Gruß zeigte sich sichtlich stolz, nun am Ende ihrer Amtszeit im fertigen Gerätehaus stehen zu können. Vorangegangen waren sechs Jahre an Arbeit, Planung und Diskussion. Des Weiteren bedankte sie sich für das Engagement der Kameradinnen und Kameraden, die zu jeder Tages- und Nachtzeit ehrenamtlichen Dienst leisten.

Lesen Sie dazu auch

Der scheidende Kreisbrandinspektor Markus Tratzmiller bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit der Gundelfinger Feuerwehr in den vergangenen 14 Jahren seiner Tätigkeit. Gundelfingen war für ihn immer ein hervorragender Anlaufpunkt für Ausbildungen aller Art. Auf die Floriansjünger konnte er sich stets verlassen und er wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute und wenig Einsätze. Bei den Neuwahlen wurde Kassenwart Michael Ochs in seinem Amt bestätigt.

FFW Gundelfingen ehrt Mitglieder für 20 und 50 Jahre

Das Dienstaltersabzeichen für 20 Jahre aktiven Feuerwehrdienst erhielt Michael Dölle. Bei den Ehrungen der passiven Mitglieder wurden für je 50 Jahre Mitgliedschaft Michael Althammer, Johann Berchtold, Georg Blatter und Reiner Östreicher geehrt. (AZ)