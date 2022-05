Gefährliche Aktion in Gundelfingen: Mehrere Gullydeckel entfernt

Zudem haben Unbekannte in Gundelfingen an einer Tankstelle randaliert.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Lauinger Straße in Gundelfingen zwischen der dortigen Tankstelle und einem Supermarkt zwei große Blumenkübel auf die Fahrbahn der Unteren Vorstadt geworfen. Zudem wurden zwei Gullydeckel ausgehoben und entfernt.

Auch Mülltonnen der Anwohner umgeworfen

Im Umfeld meldeten außerdem Anwohner, dass ihre Mülltonnen umgeworfen und beschädigt wurden. Durch die fehlenden Deckel und auf die Fahrbahn geworfenen Kübel bestand eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr, zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht, so die Polizei. (pol)

