In Gundelfingen entsteht diese Fischwanderhilfe an der Staustufe

Die Bauarbeiten an der Fischwanderhilfe an der Staustufe in Gundelfingen gehen voran. Bis zum Frühjahr 2023 soll diese fertig sein.

Plus Die Donau soll fischfreundlicher werden. Dafür werden nun sechs Fischwanderhilfen an den Kraftwerken gebaut. Der Startschuss dafür ist in Gundelfingen. Was dort aktuell entsteht.

Die Bagger arbeiten in Gundelfingen aktuell an einem neuen Zuhause für Fische am Kraftwerk. Die Staustufe wird durchgängig für die Tiere. In der Gärtnerstadt entsteht nun die erste von insgesamt sechs Fischwanderhilfen, die in den kommenden Jahren an der Donau zwischen Oberbechingen und Faimingen gebaut werden. Diese errichten die Obere Donau-Kraftwerke AG (ODK) als Kraftwerkeigentümer und LEW Wasserkraft als Betriebsführer. ODK-Vorstand Jörg Franke sagt bei einem Termin auf der Baustelle: "Durch die Errichtung der Fischwanderhilfe ist das Kraftwerk Gundelfingen für Fische und andere Wasserlebewesen wieder durchgängig passierbar. Zusätzlich finden Tiere in den naturnah gestalteten Passagen attraktive Lebensräume." Mit der Wanderhilfe könne das Unternehmen den ökologischen Zustand der Donau weiter verbessern und gleichzeitig die vorhandenen Potenziale der klimafreundlichen Wasserkraft nutzen.

