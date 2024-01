In Gundelfingen richtet es Onkel Hubbi

Plus Das Laienensemble unterhält und begeistert das Publikum mit ihrem diesjährigen Wintertheater. Es gibt noch weitere Vorstellungen.

Nach einer dreijährigen pandemiebedingten Theaterpause stehen die Schauspielerinnen und Schauspieler des Burggrabentheaters Gundelfingen zum ersten Mal wieder auf der Bühne. Sie laden zur Aufführung des Schwanks „Onkel Hubbi wird’s schon richten“, einem volksnahen Theaterstück von Beate Irmisch des Theaterverlags Rieder, ein. Das Stück lockt bereits vergangene Woche zahlreiche Besucherinnen und Besucher in das Gundelfinger Pfarrheim, dessen Zuschauerreihen an diesen Tagen bis auf die letzten Plätze besetzt sind.

Auch Christian Huber, Vorsitzender des Burggrabentheaters, greift das in seiner Begrüßung auf und dankt den Zuschauerinnen und Zuschauern für ihr Kommen. Er freue sich, dass das Ensemble dem Publikum endlich wieder ein Theaterstück präsentieren könne - „jetzt sind wir wieder zurück!" Besonders sei dieses Mal die Zusammensetzung des Ensembles, das sowohl aus langjährigen Darstellerinnen und Darstellern bestehe, als auch aus einigen Neuzugängen. Auf diesen Mix und das harmonische, aufeinander abgestimmte Theaterspielen sei man besonders stolz, so Huber.