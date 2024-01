Lenja Netuschil setzt sich beim Lesewettbewerb der Mittelschule Gundelfingen durch

Beim Lesewettbewerb der Mittelschule Gundelfingen schnappt sich die Sechstklässlerin den ersten Platz. Jetzt muss sie sich gegen den ganzen Landkreis behaupten.

Fremde Welten und gute Betonung: In diesem Jahr fand an der Mittelschule in Gundelfingen wieder der Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels statt, auf den sich alle Kinder der 6. Klassen mit großem Engagement vorbereitet haben. In der Vorrunde gingen Leyla Kunder, Noah Netuschil und Jannick Hielscher aus der 6b sowie Lenja Netuschil, Kathrin Schäfer und Helen Bay aus der 6a jeweils als Sieger ihrer Klasse ins Rennen.

Beim Finale kamen die Klassenbesten, die laut den Verantwortlichen allesamt ein hohes Leseniveau an den Tag legten, vor der Jury und deren Klassenkameraden zusammen und durften ihren Zuhörerinnen und Zuhörern zuerst ein selbst gewähltes Buch präsentieren. Anschließend lasen sie aus einem Jugendbuch, das sie zuvor noch nicht kannten. Zur Jury gehörten neben zwei Klassenlehrerinnen auch der Schulleiter Markus Stuhler sowie eine Vertreterin der örtlichen Bücherei und der Zweite Bürgermeister Roman Schnalzger.

Lenja Netuschil setzt sich in Gundelfingen durch

Nach der ersten Runde mit selbst gewählter Textpassage war den Jurorinnen und Juroren klar, dass die Entscheidung nicht einfach werden würde. Doch am Ende konnte Lenja Netuschil mit ihrem eindrucksvollen und sensationell betonten Vortrag des fremden Textes und ihrem eigenen gewählten Buch, "MS Morpheus oder das Geisterschiff im Nebel" von Sally Altschuler, überzeugen. Sie schnappte sich den ersten Platz.

Damit darf die Schülerin die Mittelschule Gundelfingen beim Kreisentscheid vertreten. Die drei Erstplatzierten Lenja Netuschil, Kathrin Schäfer und Leyla Kunder bekamen Urkunden und Geschenke. Die weiteren Klassensieger erhielten eine kleine Belohnung und ebenfalls Urkunden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch