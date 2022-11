Gundelfingen

Neue Orgeltöne begleiten nun die Messen in der Gundelfinger Spitalkirche

Plus Beim Christkönig-Gottesdienst in der Spitalkirche in Gundelfingen gibt es den kirchlichen Segen für die sanierte Margarethen-Orgel. Die hat nun mehr Register.

Von Horst von Weitershausen

Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes erhielt die sanierte Orgel in der Spitalkirche Mariä Himmelfahrt in Gundelfingen den kirchlichen Segen. Normalerweise wird nach den Worten von Markus Moll, Leiter des Hauses der Senioren, seit Jahrhunderten donnerstags um 10 Uhr die Heilige Messe gefeiert, zu der sowohl Spitalbewohnerinnen und -bewohner als auch Gundelfinger Bürgerinnen und Bürger kommen. Doch für diesen feierlichen Anlass habe man sich für den Christkönig-Sonntag entschieden. Denn mit dem erhabenen vollen Klang der sanierten Orgel sollte der letzte Sonntag im Kirchenjahr dem Anlass entsprechend gefeiert werden, erklärte Moll. Und so konnten die Menschen, die am Sonntag der Messe beiwohnten, den neuen Klang der Orgel erleben.

