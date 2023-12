Parkplatz-Rempler in Gundelfingen hat Folgen

Eine Frau wollte in Gundelfingen einparken und hat dabei einen Schaden hinterlassen.

Eine 76-jährige Pkw-Fahrerin versuchte am Samstag gegen 17.35 Uhr auf einem Parkplatz in der Riedhauser Straße in Gundelfingen neben einem dort geparkten Pkw eines 69-Jährigen einzuparken. Dies gelang Ihr nur teilweise, sie touchierte den geparkten Pkw am linken Heck. An diesem Pkw entstand dadurch Blechschaden in Höhe von 1000 Euro, an ihrem eigenen Pkw in Höhe von 500 Euro. (AZ)