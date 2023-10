Unbekannter fährt gegen geparktes Auto und sucht das Weite

Fahrerflucht hat ein Unbekannter im Gundelfinger Stadtteil Peterswörth begangen. Jetzt bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Samstag zwischen 13.30 und 14 Uhr in der Fischerstraße im Gundelfinger Gemeindeteil Peterswörth gegen die rechte hintere Fahrzeugseite eines schwarzen Mercedes Sprinter und verursachte so laut Polizeibericht einen Schaden von etwa 2500 Euro.

Die Polizei stellt gelben Lackabrieb vom Verursacherfahrzeug fest

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort und beging Fahrerflucht. Am Mercedes konnte gelber Lackabrieb vom Verursacherfahrzeug festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)