Gundelfingen

28.01.2024

Show, Tanz und Zauberei bei der Prunksitzung der Glinken

Was wäre Fasching ohne Konfetti? Für Prinzessin Sieglinde I. zauberten Magic Leinad und Partnerin Sonja aus einem Stückchen Papier Sternenglitter.

Plus Mit vollem Programm und glitzernder Bühnenshow setzte die Prunksitzung des Gundelfinger Faschingsvereins einen weiteren Höhepunkt in der Saison.

Mit ihrem vollen Aufgebot marschieren die Gundelfinger Glinken am vergangenen Samstag in die Brenzhalle ein und eröffnen mit ihren zahlreichen Gästen die diesjährige Prunksitzung. Auch 77-plus-1 Jahre nach ihrer Gründung stellen die Glinken eine glitzernde Bühnenshow auf die Beine, und das wortwörtlich: Allein sechzehn Programmpunkte im ersten Teil des Abends begeistern die Besucherinnen und Besucher mit Garde- und Showtänzen, kleinen wie großen Tollitäten und Tanzmariechen – mit dabei die Narrenzunft Neresheim und als Premiere die Virngrundkrähen aus Ellwangen. Natürlich dürfen auch die vielen Aktiven der Augsburger Hollaria nicht fehlen, die in fantastischen Kostümen mit ihren Tänzen und artistischen Hebefiguren beinahe die Bühne sprengen.

Tanzmariechen in Gundelfingen ist Neueinsteigerin

Die Prunksitzung begeistert die Gundelfinger Faschingsgäste wieder mit klassischen Gardetänzen, talentiertem Nachwuchs, Akrobatik und Showeinlagen. Dass die Mischung stimmt, zeigen gleich zu Beginn die Clowns vom kleinen Glinken-Showtanz mit ihren Tanzmariechen Alina Schmidt und Emilia Heger. Die beiden erfreuen ihr Publikum mit ihrem anmutigen Tanz und großartiger Bühnenpräsenz. Und das, obwohl die kleine Emilia erst im letzten Jahr in den Gundelfinger Fasching eingestiegen ist. „Davon war ich selbst überrascht“, erzählt Emilias Mama Nina Heger. „Bis dahin hat sie noch nichts mit Fasching am Hut gehabt“, lacht Heger, die selbst schon seit Jahren als Tanzmariechen, Gardemädchen und auch als Prinzessin bei den Glinken aktiv war.

