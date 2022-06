Gundelfingen

vor 19 Min.

So geht es mit dem tropfenden Gundelfinger Hallenbad weiter

Wie geht es mit dem Hallenbad in Gundelfingen weiter? Nun gibt es eine erste Entscheidung über das weitere Vorgehen.

Plus Das Schwimmbad muss in den kommenden Jahren dringend saniert werden. Nun hat der Stadtrat eine Entscheidung getroffen. Was genau gemacht wird, bleibt aber weiterhin unklar.

Von Susanne Klöpfer

Im Gundelfinger Hallenbad tropft es. Das Becken ist undicht und auch das restliche Sportgebäude mit Turnhalle ist sanierungsbedürftig. Vor mehr als zwei Monaten hatte das Ingenieurbüros ConceptK aus Regensburg dem Stadtrat nach Analyse des Gebäudes verschiedene Optionen, wie das Bad saniert werden könnte, vorgestellt. Den Zustand des städtischen Hallenbads schätzte Albert Schmid vom Ingenieurbüro so ein: „Die Schäden sind keine Gefahr. Das Gebäude muss man deswegen nicht schließen, aber mittelfristig muss man etwas machen.“ Eine zumindest teilweise Sanierung der Schwimmhalle sei unumgänglich.

