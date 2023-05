Traditioneller Frühjahrsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag in Gundelfingen

In Gundelfingen ist am Sonntag wieder Frühjahrsmarkt. Neben den Ständen haben auch die Geschäfte geöffnet. Auf der Oberen Bleiche gibt es dieses Jahr einen Kinder-Flohmarkt und Ponyreiten.

In Gundelfingens Innenstadt findet am Sonntag, 21. Mai, von 10 bis 18 Uhr wieder der traditionelle Frühjahrsmarkt statt. Die zahlreichen Fieranten bieten unter anderem kulinarische Köstlichkeiten, Haushalts- und Spielwaren sowie Kleidung und Accessoires an. Ein vielfältiges Angebot finden Sie auch in den Gundelfinger Geschäften, die an diesem Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet sind. Auf der Oberen Bleiche findet von 11 bis 17 Uhr ein Kinder-Flohmarkt mit Ponyreiten statt. Anmeldung und weitere Infos bei Walter Hieber unter 0170-3470451, walter-hieber@t-online.de. (AZ)