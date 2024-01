Unbekannte demolieren Scheibe an Schule in Gundelfingen

An der Mittelschule in Gundelfingen haben Unbekannte über die Weihnachtsferien ihr Unwesen getrieben.

In Gundelfingen ist es über die Weihnachtsferien an der Mittelschule zu Vandalismus gekommen. Zwischen dem 25. Dezember und dem 8. Januar nachmittags wurde eine Fensterscheibe einer Schule in der Schlachteggstraße in Gundelfingen absichtlich beschädigt. Die Täter sind noch nicht bekannt. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Die Polizei in Dillingen untersucht den Fall und bittet um Hinweise. Wer etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei unter der Telefon 09071/560 melden. (AZ)

